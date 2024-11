Atletica, De Marchi e Palmero vincono il Cross della Carsolina. Cavalli primeggia nel corto, ora gli Europei

A Sgonico (in provincia di Trieste) è andato in scena il Cross della Carsolina, ultima prova indicativa per definire la formazione dell’Italia in vista degli Europei di corsa campestre che si disputeranno domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). Jacopo De Marchi ed Elisa Palmero si sono imposti nella prova lunga.

Il friulano ha regolato in volata Giovanni Gatto (22:09 per entrambi) ed Enrico Vecchi (22:10), mentre l’altra portacolori dell’Esercito ha dominato la gara femminile in 25:04 davanti a Nicole Reina (25.31) e Michela Cesarò (25:42). I due azzurri sembrano avere messo un’ipoteca sulla convocazione per la rassegna continentale.

Nella prova corta di due chilometri, invece, Ludovica Cavalli ha fatto il vuoto e ha chiuso trionfante in 6:01, dopo aver offerto una prova di spessore alla Cinque Mulini. Sebastiano Parolini ha invece replicato il successo ottenuto nel corto della Cinque Mulini, dettando legge in 5:25 davanti a Ossama El Kabbouri (5:32). Si prevede anche qui una doppia chiamata con biglietto aereo per la Turchia.