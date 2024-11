Andy Diaz annuncia: “Nel 2025 voglio solo vincere. Sto lavorando per il record del mondo”

Ospite dell’ultima puntata di Sprint 2U, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale Youtube di OA Sport, è stato Andy Diaz. Il triplista azzurro ha ripercorso la stagione passata, che gli ha regalato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma si è anche già proiettato verso nuovi traguardi, con una determinazione e una voglia di vincere incredibili.

Sulla passata stagione e sulle difficoltà riscontrate nella finale olimpica: “Ho avuto una stagione un po’ difficile, dovuta ad una pubalgia, che all’inizio non pensavamo potesse complicarci il lavoro ed invece poi si è allungata nel tempo, non potendo gareggiare in tutte le tappe della Diamond League. A Parigi ero comunque pronto sia per la qualifica sia per la finale. In finale ero un po’ a corto di gare e mi è mancata anche un po’ di scioltezza. In qualifica, dove ho rischiato tanto e mi sono qualificato al pelo, ero nervoso perché era anche la prima gara che facevo per l’Italia. Alla fine comunque è andato tutto bene e sono contento”.

Un voto alla propria stagione: “Questa stagione è andata, non posso dire che sia andata benissimo, ma solo che è andata. Abbiamo preso quella medaglia, ma non è stata una stagione molto buona, perché potevo fare delle misure ancora più importanti. Ho raggiunto la forma ottimale solo quasi alla fine e sicuramente potevo fare di meglio”.

Si ritorna ancora sull’esperienza olimpica, che ha lasciato un po’ di delusione nell’italo-cubano: “Delle Olimpiadi ho ancora un po’ il sapore amaro, perché sapevo cosa potevo dare e quale risultato ottenere. Alla fine ho preso la medaglia, ma veramente penso che potevo viverla meglio. Il villaggio olimpico è stato bellissimo, mi sono sentito alla grande. Era lo stesso scenario di Tokyo, le stanze erano le stesse, il cibo era uguale. Quando uno arriva alle Olimpiadi pensa solo alle gare”.

Nelle ultime settimana Diaz ha espresso la volontà di provare a realizzare il nuovo record del mondo del salto triplo. Un’impresa che non sembra impossibile per l’azzurro: “Il record del mondo non è impossibile. È più vicino di quello che uno possa pensare. L’obiettivo è sempre vincere, ma provare a fare il record del mondo sarebbe il massimo. Ormai l’ho dichiarato e lo voglio fare. Sto lavorando tanto per raggiungere quei centimetri che mi mancano per raggiungere quel record. Sono molto fiducioso”.

Un solo obiettivo in vista della prossima stagione: “Anno prossimo voglio la mia rivincita. Voglio solo vincere”.