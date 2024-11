Allerta meteo a Malaga: posticipata Spagna-Polonia di BJK Cup

Tutto avrebbe dovuto cominciare quest’oggi al Palacio de Deportes José María Martín Carpena a Malaga (Spagna), sede delle Billie Jean King Cup Finals, massima competizione a squadre di tennis femminile. La partita d’esordio avrebbe dovuto essere Spagna-Polonia, il cui inizio era fissato alle ore 17.00.

Il turno, però, è stato posticipato però a venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 10.00. “Una decisione frutto di quanto stabilito dalle autorità competenti per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti coloro coinvolti nella manifestazione“, si legge nella nota dell’organizzazione. “Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente ciò possa causare e apprezziamo la vostra comprensione e collaborazione. Tutti i biglietti sono ancora validi per la nuova data e ora“, è stato precisato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Billie Jean King Cup (@billiejeankingcup)

La causa è da ricondurre all’allerta meteo scattata nel sud della Spagna. Due settimane dopo le inondazioni che ci sono state in diverse aree del territorio iberico, in particolare la tragedia nella città di Valencia, si vuol cercare di prevenire ogni criticità e agire con la massima prudenza. Secondo le previsioni, la tempesta DANA dovrebbe farsi sentire da Malaga, passando per Marbella e arrivando fino a Tarragona. La maggior intensità della perturbazione dovrebbe concentrarsi nello slot temporale tra le 14:00 e le 16:00.

A questo punto si attendono ulteriori aggiornamenti su altri eventuali slittamenti, che potrebbero riguardare le altre squadre in gioco, ivi compresa l’Italia. Le azzurre, secondo il programma originario, dovrebbero esordire il 16 novembre contro la vincente della sfida tra il Giappone e la Romania, prevista domani. La selezione guidata da Tathiana Garbin, infatti, entrerà in gioco a partire dai quarti di finale essendo stata finalista nell’edizione precedenti. Si attendono, quindi, ulteriori aggiornamenti.