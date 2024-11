A quanti punti può arrivare Sinner nel ranking ATP: il record di Djokovic e il bottino sottratto a Indian Wells…

Jannik Sinner prenderà parte alle ATP Finals 2024 di tennis, che scatteranno a Torino domenica 10 novembre: l’azzurro è già certo di chiudere l’anno al primo posto nel ranking mondiale, ma in occasione dell’ultimo atto stagionale potrà incrementare il proprio bottino di punti.

Il tennista italiano è attualmente in vetta a quota 10330 e nelle ATP Finals nel complesso sono in palio altri 1500 punti. Nella prima fase a gironi, infatti, per ogni vittoria verranno assegnati 200 punti, per un massimale di 600, a cui se ne aggiungeranno altri 400 per la vittoria in semifinale e 500 per il successo nell’ultimo atto.

Jannik Sinner, dunque, in caso di vittoria finale nel torneo da imbattuto nella fase a gironi, potrà spingersi fino a quota 11830, anche se sul campo l’azzurro aveva guadagnato altri 400 punti ad Indian Wells, poi decurtati all’azzurro nell’ambito della vicenda Clostebol.

Senza la sanzione l’azzurro avrebbe potuto raggiungere quota 12230, restando comunque ben lontano dal record assoluto, appartenente al serbo Novak Djokovic, che in carriera si è spinto fino a quota 16585. Sinner dunque, in ogni caso resterà ben lontano da questo primato.