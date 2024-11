A che ora le semifinali delle ATP Finals 2024: programma 16 novembre, guida tv e streaming

In una situazione di estrema particolarità, con gli ultimi due giorni dei gironi delle ATP Finals ancora da disputare il numero dei giocatori già certi della qualificazione per le semifinali è pari a zero. Un fatto che, per il torneo di fine anno, non si verificava dal 2010.

Rimane il fatto che, in questa fattispecie, molto sarà giocato dal fattore tempi di recupero, non solo e non tanto perché c’è chi avrà due giorni di riposo e chi uno, ma anche per via della necessità di dover stilare con cura un ordine di gioco che giocoforza dovrà ballare tra varie esigenze: televisioni nazionali, internazionali, giocatori e chi più ne ha più ne metta. Com’è come non è, a Torino è tutto pronto per un weekend potenzialmente stellare.

Le semifinali delle ATP Finals 2024 si giocheranno sabato a Torino. Sky Sport le trasmetterà integralmente su Sky Sport Tennis (203); per la sessione serale interverrà anche Sky Sport Uno (201). Rai2 trasmetterà almeno un match in orario da definire. Diretta streaming integrale su SkyGo e Now, della partita scelta su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP FINALS 2024

Sabato 16 novembre

Ore 11:30 Semifinale doppio

Ore 14:00 Semifinale singolare

Ore 18:00 Semifinale doppio

Ore 20:30 Semifinale singolare

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in chiaro (un match), Sky Sport Uno (201, sessione serale) e Sky Sport Tennis (203, tutti i match) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay (un match), SkyGo e Now (abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport