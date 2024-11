A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Brasile 2024: programma Sprint e Qualifiche, differita in chiaro

Da quando si disputa la Sprint, il sabato è diventata una giornata convulsa per il Circus della Formula 1. Difatti sono previsti ben due eventi pregnanti, dinamica che non si verifica né al venerdì, né alla domenica. Si comincia con la mini-gara al mattino e si prosegue con le qualifiche al GP nel pomeriggio.

Ovviamente, il fuso orario tra l’Italia e San Paolo farà sì che nel nostro Paese i due appuntamenti vadano in scena in un momento differente della giornata. Alle longitudini italiche, si vivrà la Sprint nel cuore del pomeriggio e si assisterà alle qualifiche a ridosso della prima serata.

La classifica del Mondiale cambierà strada facendo, dopodiché si azzererà tutto e si stabilirà una nuova griglia di partenza in vista del Gran Premio della domenica. Dunque, come seguire le qualifiche e la Sprint in TV? Quanto è marcato il fuso orario tra l’Italia e la metropoli paulista?

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta la Sprint di Interlagos, mentre le qualifiche al Gran Premio di San Paolo saranno proposte in differita.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta sprint e qualifiche da Interlagos. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali effettuate dall’azienda in questo fitto sabato di sport.

STREAMING – L’evento brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la sprint in diretta e le qualifiche in differita, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 – SPRINT E QUALIFICHE GP SAN PAOLO 2024

Ore 15.00 – DIRETTA SPRINT su TV8 (125 Sky e 8 DT)

Ore 21.30 – DIFFERITA QUALIFICHE su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP SAN PAOLO 2024

SABATO 2 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15:00 – SPRINT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 19.00-20.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* salvo differenti scelte editoriali dell’ultimo minuto da parte dell’emittente