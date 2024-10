Zverev si scaglia contro gli arbitri: “Ho perso le finali Slam per colpa vostra”

E’ la giornata di giocatori contro arbitri a Shanghai. Sedicesimi di finale che hanno visto Frances Tiafoe scagliarsi a gamba tesa contro Jimmy Pinoargate a fine partita dopo avergli dato tre warning per aver sforato il tempo dello shot clock al servizio, ma anche di Alexander Zverev che si è lamentato durante il match contro Tallon Griekspoor.

Il tedesco alla fine è riuscito a vincere contro l’olandese un match decisamente combattuto al tiebreak del terzo, ma a un cambio di campo non si è arrabbiato direttamente con Lahyani per avergli segnalato un doppio rimbalzo (per giunta evidente), ma con l’intera classe arbitrale.

“Ogni finale Slam che ho perso, l’ho persa per colpa vostra” – ha sbottato Zverev, che si è lasciato andare a uno sfogo e una polemica piuttosto inutile, soprattutto rivedendo dall’episodio dal quale questa è scaturita.

“Every grand slam final I play I lose because of you guys”

Replay shows it was so obviously a double bounce. Even if the umpire was wrong, that’s certainly no way to behave so entitled, and then to act so shocked at the outcome of a warning for it

