WTA Wuhan, Sabalenka in rimonta, Gauff senza problemi, fuori Pegula

Wuhan potrà gustarsi domani i quarti di finale del torneo WTA 1000. C’è ancora Jasmine Paolini, che ha avuto comodamente la meglio su Erika Andreeva, per l’azzurra ci sarà la padrona di casa Qinwen Zheng che si è imposta in una partita non banale contro Leylah Annie Fernandez. E oggi non era facile in una giornata in cui si sentiva l’odore di upset.

Per un po’ sembrava poterci essere per Aryna Sabalenka, che inizia malissimo contro Yulia Putintseva per poi riuscire a rimettere le cose a posto minuto dopo dopo minuto e avvicinandosi un altro po’ al primo posto di Iga Swiatek. La sua avversaria è però artefice di una sorpresa: per la bielorussa c’è Magdalena Frech, autrice di un successo schiacciante su Beatriz Haddad Maia.

L’upset di giornata lo fa però Xinyu Wang: vittoria di lusso per la ventitreenne di Shenzen, che estromette dal torneo la numero 2 del seeding Jessica Pegula, con l’americana che paga un pessimo 33% con la seconda di servizio. Un quarto inaspettato con Ekaterina Alexandrova, che lascia le briciole ad Hailey Baptiste.

Nell’ultimo quarto di finale, prova di forza di Coco Gauff che dopo un primo set combattuto batte Marta Kostyuk dominando la seconda frazione. Ci sarà Magda Linette tra lei e la semifinale, con la polacca che batte Daria Kasatkina.

WTA WUHAN, RISULTATI 10 OTTOBRE

C. Gauff b. M. Kostyuk 6-4 6-1

M. Linette b. D. Kasatkina 6-2 6-3

E. Alexandrova b. H. Baptiste 6-1 6-1

Xin. Wang b. J. Pegula 6-3 7-5

J. Paolini b. E. Andreeva 6-3 6-2

Q. Zheng b. L. Fernandez 5-7 6-3 6-0

A. Sabalenka b. Y. Putintseva 1-6 6-4 6-0

M. Frech b. B. Haddad Maia 6-3 6-2