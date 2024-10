WTA Osaka, ottavi nefasti per Cocciaretto e Bronzetti. Tauson in scioltezza, Lys vince il braccio di ferro con Kessler

Giornata nefasta per i colori azzurri nel torneo WTA di Osaka. Niente più Italia sul cemento giapponese: Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono uscite sconfitte dai rispettivi match con Suzan Lamens e Aoi Ito, non superando così lo scoglio dell’ottavo di finale. E soprattutto per la marchigiana questa sconfitta sa tanto di occasione sprecata.

La sua prossima avversaria sarebbe stata la lucky loser Eva Lys, numero 118 al mondo. La ventiduenne tedesca ma di origini ucraine, ai primi passi nel circuito maggiore, ha avuto la meglio in una partita tiratissima sulla statunitense McCartney Kessler, vincitrice a sorpresa del torneo di Cleveland ad agosto. Partita durissima, di quasi tre ore, in cui l’americana ha sprecato per due volte un vantaggio di un break nella frazione decisiva.

L’altra giocatrice già volata ai quarti è la danese Clara Tauson: vittoria più difficile di quanto dica il 6-3 6-2 finale, poiché Harriet Dart ha dato filo da torcere soprattutto nella prima frazione. In un torneo senza Leylah Fernandez e Magdalena Frech, che sarebbero dovute essere le prime teste di serie, ora ha spazio per potersi togliere soddisfazioni: per lei ora una tra Diane Parry e Greet Minnen.

WTA OSAKA, RISULTATI 16 OTTOBRE

S. Lamens b. L. Bronzetti 6-3 6-4

E. Lys b. M. Kessler 7-6 3-6 7-5

C. Tauson b. H. Dart 6-3 6-2

A. Ito b. E. Cocciaretto 6-4 6-3