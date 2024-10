WTA Osaka, Lamens e Ito le avversarie di Bronzetti e Cocciaretto, crolla Tomova

Il circuito tennistico femminile rimane in Asia. Chiusa la prima giornata del WTA di Osaka, con il cemento giapponese che ha visto esultare sia Lucia Bronzetti, vittoriosa in due set su Cristina Bucsa, che Elena Cocciaretto che ha avuto bisogno del tiebreak del terzo per superare la francese Jessika Ponchet. Ed entrambe conoscono le proprie avversarie.

Per entrambe due sorprese al secondo turno. Per la romagnola il prossimo ostacolo si chiama Suzan Lamens: la numero 125 al mondo ha dato una lezione indimenticabile a Viktoriya Tomova, numero 6 del seeding, che raccoglie soltanto tre giochi in poco più di un’ora di partita, il confronto è dunque più che possibile.

La marchigiana invece avrà il fattore campo a sfavore contro la giapponese Aoi Ito: la giapponese, numero 188 delle classifiche mondiali, ha superato la wild card Sofia Kenin, sempre più lontana dai piani alti della classifica, in tre set ottenendo lo scalpo di una vincitrice Slam. Quattro anni e mezzo non sono mai sembrati così lontani.

Negli altri match, Clara Tauson, che ha preso il posto di Veronika Kudermetova in tabellone, rifila un netto 6-1 6-4 a Katie Volynets e vola al secondo turno. Bel successo invece per la statuntense McCartney Kessler, che supera Ena Shibahara.

WTA OSAKA, RISULTATI 14 OTTOBRE

C. Tauson b. K. Volynets 6-1 6-4

S. Lamens b. V. Tomova 6-1 6-2

L. Bronzetti b. C. Bucsa 6-3 6-4

M. Kessler b. E. Shibahara 6-4 6-1

E. Cocciaretto b. J. Ponchet 6-4 5-7 7-6

A. Ito b. S. Kenin 6-2 3-6 7-5