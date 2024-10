WTA Ningbo, Jasmine Paolini dà forfait per il torneo cinese: il motivo della rinuncia

Recuperare le forze e curarsi in vista del finale di stagione. Jasmine Paolini ha dato forfait per il torneo WTA di Ningbo, in programma questa settimana in Cina. La giocatrice nostrana, n.6 del mondo, si presentava a questo evento in qualità di n.1 del seeding, ma ha deciso di rinunciare per un problema al piede sinistro. Proprio per evitare che questa criticità possa pesare ulteriormente, Paolini ha deciso di fermarsi.

L’azzurra, protagonista di una stagione straordinaria, ha giocato tante partite, che le hanno permesso di scalare la classifica in maniera impensabile. Si pensi al raggiungimento delle Finali al Roland Garros e a Wimbledon, nonché al titolo conquistato nel WTA1000 di Dubai. Jasmine è diventata la prima italiana della storia a mettere insieme tali risultati nella medesima annata.

Inoltre, si è impegnata al 100% nel doppio con Sara Errani, raggiungendo traguardi straordinari, come la conquista dell’oro olimpico a Parigi e di due titoli 1000, ovvero negli Internazionali d’Italia a Roma e nel recente torneo a Pechino. E così niente tennis, per il momento, volendo dare priorità alla salute ed essere in condizione per i prossimi eventi importanti.

Il pensiero va alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita), in programma dal 2 al 9 novembre, e alle Finals di BJK Cup previste dal 13 al 20 novembre a Malaga (Spagna). Jasmine è determinata a esserci al 100% delle sue possibilità e questa fase di stacco potrebbe consentirle di recuperare dai suoi acciacchi e di “mettere un po’ di benzina nel serbatoio”.