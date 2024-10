WTA Jiujiang, Bouzkova supera Yao e trova Rakhimova. Quarto impronosticabile Siegemund-Sawangkaew

Primi accoppiamenti dei quarti di finale sul cemento di Jiujiang. Due situazioni opposte, con la parte alta del tabellone che ha rispettato le aspettative e la seconda invece con due giocatrici poco pronosticabili.

Partiamo da quello che ci si poteva aspettare: Marie Bouzkova fa valere la sua posizione di prima giocatrice del torneo e riesce a ficcare la resistenza di Xinxin Yao, che cede dopo un doppio 6-3 e con una striscia di sette giochi consecutivi persi. La ceca avrà contro Kamilla Rakhimova, numero 5 del tabellone, che ha sudato sette camicie per sconfiggere Elena Pridankina: partita da mal di testa, con quindici break complessivi e durata oltre tre ore.

Nella parte bassa invece le due inaspettate, Laura Siegemund e Manachaya Sawangkaew. La seconda ha vinto un’altra sfida sulla carta impronosticabile con Saisai Zheng, valente doppista e un passato fra le prime 40 al mondo: è un match combattutissimo, in cui la cinese non sfrutta due match point, il secondo sul suo servizio, e crolla alla distanza. Per la tedesca invece vittoria contro la connazionale Tamara Korpatsch.

WTA JIUJIANG, RISULTATI 30 OTTOBRE

M. Bouzkova b. X. Yao 6-3 6-3

L. Siegemund b. T. Korpatsch 6-4 6-4

K. Rakhimoa b. E. Pridankina 4-6 6-4 7-5

M. Sawangkaew b. S. Zheng 4-6 6-1 7-6