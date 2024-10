WEC, BMW precede Porsche nella FP2 della 8h Bahrain. Ferrari resta in Top3

BMW Motorsport precede Porsche Penske Motorsport nella FP2 della 8h del Bahrain, atto conclusivo del FIA World Endurance Championship 2024. Il belga Dries Vanthoor ha fatto la differenza nel pomeriggio arabo in 1.48.257 con soli 57 millesimi di margine nei confronti della Porsche titolare dell’australiano Matt Campbell.

L’auto n. 15 e la 963 n. 5 hanno avuto la meglio nei confronti della Ferrari 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi e della Toyota GR010 n. 7 di Nick De Vries, le due vetture citate hanno preceduto i rispettivi compagni di box Antonio Fuoco (Ferrari n. 50) e Brendon Hartley (Toyota n. 8).

Completano la Top10, la BMW n. 20, la Porsche privata n. 38 Hertz JOTA, la Porsche n. 99 Proton Competition e l’Alpine n. 35, mentre dobbiamo scendere fino alla 12ma posizione per trovare la Porsche ufficiale n. 6. Menzione particolare per quest’ultima LMDh, attualmente leader del campionato piloti alla vigilia della finale in Medio Oriente con il tridente composto da Laurens Vanthoor, André Lotterer e Kevin Estre.

In GT, invece, Lexus conferma quanto fatto in mattinata imponendosi con Esteban Masson. Il promettente francese, al volante della vettura n. 87 targata Akkodis ASP, ha beffato la Corvette n. 82 TF Sport e la Ferrari n. 55 VISTA AF Corse.

Domani la FP3 e le qualifiche che determineranno la griglia di partenza in vista della 8h del Bahrain, in programma sabato 2 novembre a partire dalle 12.00 italiane.