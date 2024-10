Volley, Verona batte la neopromossa Grottazzolina e centra il secondo successo stagionale in Superlega

Pronostico rispettato e nessuna sorpresa nel secondo anticipo della terza giornata di regular season della Superlega 2024-2025 di volley maschile, con la schiacciante vittoria esterna della Rana Verona per 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) sul campo della neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina. Gli scaligeri centrano così il secondo successo stagionale in campionato, dopo il ko al debutto contro Perugia.

Verona ha fatto la differenza nelle fasi calde dei primi due set, travolgendo poi i padroni di casa nella terza frazione. Grottazzolina ha avuto il merito di tenere testa agli ospiti fino al 16-16 nel set inaugurale, subendo successivamente cinque punti consecutivi e perdendo la possibilità di giocarsela in volata. Grande equilibrio nella seconda ripresa, con la squadra veneta che ha piazzato la zampata decisiva sul 22-22 indirizzando definitivamente l’esito della partita.

Top scorer ed MVP indiscusso di serata l’opposto maliano Noumory Keita, che ha trascinato Verona a suon di attacchi vincenti con un totale di 22 punti a referto. In doppia cifra per i veneti anche Donovan Dzavoronok con 10 punti, mentre per la Yuasa Battery Grottazzolina vanno registrati gli 11 punti di Gabrijel Cvanciger ed i 10 di Danny Demyanenko.