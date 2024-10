Volley, i migliori italiani della 5. giornata di Superlega: largo ai giovani! Bovolenta, Porro e Boninfante sugli scudi

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 5ª GIORNATA DI SUPERLEGA

FRANCESCO ZOPPELLARI: Non si limita a fare il Giannelli per una giornata, deve sostituire l’alzatore azzurro nella partita più difficile contro i campioni d’Europa di Trento e si rende protagonista di una partita di alto livello, innescando a dovere i suoi attaccanti e guidando la squadra umbra ad un successo importante per classifica e morale.

MATTIA BONINFANTE: Ancora una prova di spessore del giovane alzatore che contribuisce al successo di Civitanova contro una spenta Cisterna. Buona l’intesa con Lagumdzija e Loeppky, bravo anche a mascherare la serata non proprio straordinaria di Bottolo. Per lui anche 3 punti.

LORENZO CORTESIA: Nel giorno di Keita anche il centrale di Verona partecipa alla festa contro Milano con 9 punti, il 75% di positività in attacco e 3 muri.

SIMONE ANZANI: Bentornato sui livelli che gli competono. Modena ha bisogno assoluto di una vittoria e lui si mette a disposizione indovinando ben 5 muri vincenti nei tre set contro Monza. Complessivamente totalizza 7 punti con il 67% in attacco, dove viene utilizzato col contagocce da De Cecco.

LUCA PORRO: Partita sontuosa che frutta a Padova un punto pesante (e con qualche rimpianto) contro la capolista Piacenza. Chiude la sua prova con 22 punti, il 56% in attacco, il 46% in ricezione, 3 muri e un ace.

ALESSANDRO BOVOLENTA: Se non è pronto per una big poco ci manca. Il figlio d’arte entra al posto di Romanò dopo un set a Padova e mette il coltello fra i denti firmando la vittoria sofferta di Piacenza con 17 punti, il 48% in attacco, 3 muri e 2 ace.

FABRIZIO GIRONI: Grande prova dell’opposto di Taranto che risulta decisivo nella preziosa vittoria contro una combattiva Grottazzolina. Per lui 25 punti, il 57% in attacco, 3 muri e 2 ace.