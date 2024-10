United Cup 2025, Italia inserita nel gruppo di Sydney: Francia e Svizzera le avversarie

Effettuato il sorteggio dei gironi della United Cup 2025, competizione tennistica a squadre in programma a Perth e a Sydney dal 27 dicembre al 5 gennaio che darà il via alla nuova stagione. Una rassegna che vedrà al via anche l’Italia. La squadra tricolore potrà contare sull’apporto di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, attualmente n.6 WTA e n.31 ATP, nonché su Sara Errani (n.8 in doppio), Andrea Vavassori (n.6 in doppio), Angelica Moratelli (n.72 in doppio) e Matteo Gigante (n.138 in singolare). Un mix di gioventù e di esperienza che si spera possa portare a un bel risultato.

Il Bel Paese è stato inserito nel gruppo D, a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera, i cui riferimenti saranno Dominic Stricker e Belinda Bencic. Allo stato attuale delle cose, si conoscono 16 delle 18 squadre qualificate: le ultime 2 (indicate come Combined1 e Combined2), si conosceranno il 19 novembre.

La competizione prevede tre gironi da tre per ciascuno delle due sedi; le prime classificate e la migliore seconda in ciascuna città giocheranno i quarti di finale. Sydney ospiterà le semifinali e la finale. Ogni confronto tra nazioni sarà caratterizzato tre incontri: un singolare maschile, un singolare femminile, un doppio misto.

GIRONI UNITED CUP 2025

Girone A (Perth)

USA

Canada

Combined #2

Girone B (Sydney)

Polonia

Repubblica Ceca

Norvegia

Girone C (Perth)

Grecia

Kazakistan

Spagna

Girone D (Sydney)

Italia

Francia

Svizzera

Girone E (Perth)

Cina

Germania

Brasile

Girone F (Sydney)

Gran Bretagna

Australia

Combined #1

La Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz guiderà il gruppo B, mentre i padroni di casa dell’Australia sono parte del girone F insieme alla Gran Bretagna. A Perth, i campioni in carica della Germania (Alexander Zverev e Laura Siegemund) sono nel gruppo E con Cina e Brasile. Gli USA di Coco Gauff e Taylor Fritz sono i favoriti del raggruppamento A, mentre la Grecia di Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari sarà l’osservata speciale del gruppo C.