Tre Valli Varesine femminile 2024 oggi: orari, percorso, tv, altimetria. Liane Lippert per il bis

Non solo la prova al maschile, che vedrà al via il campione del mondo in carica Tadej Pogacar, spazio anche alle donne per quanto riguarda la Tre Valli Varesine. Edizione al femminile che si disputa per la quarta volta nella storia. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favorite.

PERCORSO

136,3 chilometri da percorrere con partenza da Busto Arsizio ed arrivo in quel di Varese. Dopo una prima parte in linea si entra nel circuito di 15,9 chilometri che vedrà le salite di Ronchi (1.9 km al 5.3%) e di Montello (2 km al 5.2%) susseguirsi. Ultima tornata che invece si concluderà con l’ascesa verso Ronchi.

ALTIMETRIA

FAVORITE

La campionessa uscente, a caccia del bis, è la teutonica Liane Lippert. Proveranno a giocarsela anche le francesi Juliette Labous ed Évita Muzic, seconda al Giro dell’Emilia sabato. Occhio anche all’iberica Mavi García. In casa Italia la carta da giocare dovrebbe essere quella di Silvia Persico, anche se non in un gran periodo di forma.

PROGRAMMA TRE VALLI VARESINE FEMMINILE 2024

Martedì 8 ottobre

Busto Arsizio – Varese (136,3 km)

Orario partenza ufficiale: 9.00

Orario d’arrivo: 12.30 circa

TRE VALLI VARESINE FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 9.00 su Rai Sport HD, dalle 9.00 su Eurosport

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go e NOW, Rai Play