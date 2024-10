Trafitta da un pesce spada, muore la surfista Giulia Manfrini

Tragedia in Indonesia. Giulia Manfrini, surfista e influencer italiana di trentasei anni, è morta nella mattinata di venerdì nelle acque delle Isole Mentaway, non lontano dall’isola di Sumatria, a causa di un incidente in cui è stata coinvolta in una sessione di surf.

Mentre era in acqua, come spiegato da Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri della zona, la trentaseienne è stata assalita da un pesce spada, venendo colpita in pieno petto provocando una ferita profonda oltre cinque centimetri. Manfrini è stata soccorsa in maniera immediata da due testimoni e portata al Centro Sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma non è riuscita a sopravvivere, morendo poco dopo in ospedale.

La zona delle Isole Mentawai è stata in passato già protagonista di alcuni malaugurati episodi. Lo scorso giugno morì in circostanze simili un altro surfista straniero, l’americano Erick Robert Soreker, mentre lo scorso dicembre Alberto Marcon venne attaccato da un pesce aguglia, simile al pesce spada ma più piccolo, riuscendo però a sopravvivere.

In tanti si sono riversati sui social di Giulia Manfrini, con commenti volti a ricordarla. Un passato da istruttrice di snowboard, aveva iniziato con gli sport invernali, vincendo la Coppa Italia di snowboardcross femminile giovani e il campionato regionale di slalom, mentre l’anno dopo partecipò alla Coppa Europa.