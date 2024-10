Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Col de la Loze tappa regina”

Il Tour de France 2025 ha svelato le proprie carte. Siamo a conoscenza del percorso che decreterà chi potrà esultare sugli Champs Elysees, dopo la schiacciante vittoria di Tadej Pogacar lo scorso anno. Proprio lo sloveno va a commentare le tre settimane che decreteranno chi sarà la nuova maglia gialla in un’intervista a L’Equipe.

Si parte dalla prima settimana nel Nord della Francia: “Sarà interessante. Ci sono delle tappe difficili ed anche la cronometro di 33 chilometri, che sembra molto bella. Poi attraverseremo la Francia verso i Pirenei, con il primo giorno di riposo a Tolosa, prima di affrontare alcune belle tappe“.

Il campione del mondo si sofferma poi su un paio di frazioni: “Mi piace soprattutto la cronometro di Peyragudes, quella salita non l’ho mai fatta in una cronometro prima d’ora. Sarà interessante vedere cosa succederà, ma in passato ho ottenuto buoni risultati sui Pirenei“.

Poi passa alla giornata del Mount Ventoux: “Una tappa perlopiù pianeggiante, ma la salita è molto dura, per scalatori puri. Amo questa salita, è diversa di qualunque altra. Sarà interessante vedere cosa succede dopo il secondo giorno di riposo“.

E poi, piccola analisi della terza settimana della Grande Boucle: “Le Alpi sono sempre dure. Le tappe con il Col de la Loze è probabilmente la tappa regina perché ha tante salite dentro. Penso che sia brutale“.