Tomas Machac pronto alla sfida contro Sinner: “Sta giocando a un livello mostruoso, ma io non vedo l’ora”

Una vittoria inattesa. Tomas Machac è stato tra i protagonisti della giornata appena trascorsa a Shanghai. Il ceco si è imposto nell’ultimo quarto di finale contro uno dei grandi favoriti della vigilia, Carlos Alcaraz (n.2 del mondo). Una vittoria per 7-6 (5) 7-5 in cui Machac ha fatto vedere colpi di pregevoli fattura, mettendo in difficoltà l’iberico dall’inizio alla fine.

“Oggi ho giocato a un livello impressionante dall’inizio alla fine, questa è stata la chiave. Il primo set è stato molto combattuto, si è deciso su uno o due punti. Nel secondo ho iniziato a giocare ancora meglio. Carlos ha iniziato a provare a giocare in modo un po’ più aggressivo, ma sono riuscito a dare tutto quello che avevo e a conquistare questa vittoria“, ha raccontato il ceco in conferenza stampa.

Una sfida dal sapore particolare perché di poco posteriore a quella in Coppa Davis nella quale Machac si stava dimostrando all’altezza di Carlitos, prima di ritirarsi per un problema fisico: “Mi ero espresso su un tennis molto buono, ma qui era diverso. Non mi sono fatto prendere dall’ansia e ho provato a giocare tutti i punti nel miglior modo che potevo“, ha aggiunto il tennista.

E sabato, quindi, ci sarà la semifinale contro il n.1 del mondo, Jannik Sinner, contro cui ha giocato e perso a Miami quest’anno: “Cercherò di replicare questo livello e vedremo cosa accadrà. Lui sta giocando a un livello mostruoso, soprattutto sul cemento. Oggi, contro Medvedev è stato brutale. Naturalmente non vedo l’ora di affrontare una sfida come questa, mi divertirò“.