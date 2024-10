Tiro a volo: Italia, i qualificati alle Finals di Coppa del Mondo. Ci sono Rossetti e Bacosi

L’ultimo appuntamento di un’intensissima stagione si sta avvicinando per il tiro a volo internazionale che a Nuova Delhi, in India, vivrà le Finals della Coppa del Mondo 2024.

Sulle pedane asiatiche, dal 13 al 18 ottobre, i migliori tiratori di ogni singola specialità saranno infatti impegnati per andare a caccia della “Sfera di Cristallo” che ogni anno viene messa in palio al termine dell’annata.

Per quanto riguarda l’Italia, da sempre una delle nazioni di riferimento della disciplina, saranno ben 6 i qualificati all’appuntamento indiano: 2 provenienti al trap e 4 dallo skeet, suddivisi fra 4 donne e 2 uomini.

L’elenco comprende Silvana Stanco e Erica Sessa nel trap femminile, con la prima che ha ottenuto l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, Diana Bacosi, Martina Maruzzo, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro nello skeet femminile e maschile, con Bacosi e Rossetti che arriveranno a Nuova Delhi anche con i gradi di campioni olimpici della gara di Mixed Team vinta in Francia la scorsa estate, anche se in questo evento non sarà in programma il contest a squadre miste. Di seguito l’elenco completo e suddiviso per specialità.

Trap

Femminile

Silvana Stanco, Erica Sessa

Skeet

Femminile

Diana Bacosi, Martina Maruzzo

Maschile

Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro