Tennis: Sebastian Korda si opera al gomito, ignota la data del ritorno in campo

Tramite il suo profilo Instagram, Sebastian Korda ha annunciato di essersi operato al gomito destro. L’ultima foto che appare sul suo profilo del social delle fotografie, infatti, lo ritrae disteso sul letto di una non meglio specificata clinica. Lungo tutto il braccio, un’evidente fasciatura.

Questo il testo lasciato da Korda: “Ciao a tutti. Vorrei aggiornarvi: ho avuto problemi al gomito e insieme con il mio team abbiamo deciso che la migliore opzione fosse l’operazione. Tutto è andato bene, e non vedo l’ora di tornare presto in campo. Grazie per il vostro supporto“. Non ha indicato i tempi di rientro.

Immediate tante repliche di sostegno, da un Flavio Cobolli che gli strappa risate divertite con un “Vamos, forza Roma” a Sloane Stephens, da Felix Auger-Aliassime ad Alex Michelsen, fino a Hubert Hurkacz, Tallon Griekspoor, Prakash Amritraj, Brandon Nakashima, Pedro Martinez, Caty McNally. E, naturalmente, c’è anche il messaggio di sua sorella Jessica, star del golf.

Per il nativo di Bradenton il 2024 si è trasformato in una vera e propria stagione di assestamento, in cui ha migliorato il proprio ranking fino al numero 15. Nel carniere tanta costanza, la vittoria dell’ATP 500 di Washington e una vittoria su top ten nel 2024, quella sul tedesco Alexander Zverev nei quarti a Montreal.