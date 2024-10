Tennis, Novak Djokovic conferma la sua assenza da Parigi-Bercy. E le ATP Finals sono a rischio

Era una decisione nell’aria già da qualche giorno, ma alla fine è arrivata la conferma da parte del diretto interessato: Novak Djokovic non sarà al via dell’ultimo Masters1000 dell’anno di Parigi-Bercy che prenderà il via il prossimo 28 ottobre e di cui è il campione uscente, avendo battuto Grigor Dimitrov nell’ultimo atto.

“Sfortunatamente non giocherò il torneo di Parigi-Bercy quest’anno – afferma Nole sulla sua storia Instagram pubblicata pochi minuti fa – Chiedo scusa a tutti coloro che speravano di vedermi lì in campo. Auguro a tutti i giocatori, sponsor, organizzatori e fan un grande torneo. Ho tante grandi ricordi vincendo sette titoli qui e spero di essere di nuovo con voi il prossimo anno“.

Campione uscente, dicevamo. Ma in quest’impianto Nole ha scritto pagine importantissime: con sette vittorie in carriera il serbo è il giocatore più vincente della storia del torneo, diventato uno dei suoi ‘feudi personali, con solo due finali perse nel 2018 e nel 2022. E la sua mancata partecipazione rischia di avere delle ripercussioni in vista ATP Finals e ranking.

L’assenza dal torneo gli farà perdere 1000 punti in classifica, venendo potenzialmente superato da Daniil Medvedev. Ma al momento anche le Finals di Torino sono potenzialmente a rischio: al momento Djokovic ha 515 punti di vantaggio sul nono posto di Alex De Minaur, al momento ancora in gioco a Vienna e che dunque potrebbe rosicchiare qualche punto anche sul cemento austriaco.