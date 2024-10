Tennis, il primo giocatore del 2007 vince una partita nel circuito ATP

Un giovane da osservare con attenzione. La notizia arriva dal torneo ATP250 di Almaty, in Kazakistan, dove il 17enne tedesco Justin Engel ha vinto al suo debutto nel circuito ATP il suo incontro di primo turno contro il rappresentante di Hong Kong, Coleman Wong, con il punteggio di 7-5 6-4. Il teutonico, presente in tabellone grazie a wild card, si è giocato al meglio le sue chance e continuerà nel proprio percorso. Negli ottavi se la vedrà contro la testa di serie n.4, Francisco Cerundolo.

Debut Delight

17 year old Justin Engel wins on his ATP tour debut as he defeats Coleman Wong 7-5 6-4 pic.twitter.com/Y4zKTOKno0

— Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2024