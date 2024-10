Superbike oggi, GP Spagna 2024: orari prove libere, programma, tv, streaming

Siamo giunti al momento di alzare il sipario in maniera ufficiale sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Spagna, dodicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale superbike 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, si inizierà a fare sul serio in vista di un weekend di grande importanza.

Anche se arriviamo all’appuntamento iberico con la classifica del campionato quasi delineata in favore di Toprak Razgatlioglu siamo pronti per vivere una tre-giorni che regalerà come sempre emozioni e colpi di scena. Il pilota del team BMW, infatti, comanda con 473 punti contro i 427 di Nicolò Bulega. Un +46 che sembra lasciare tranquillo il fuoriclasse turco, ad un passo dal suo secondo titolo iridato in superbike.

Il venerdì di Jerez de la Frontera prenderà il via alle ore 10.35 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti che darà il modo ai piloti di rompere il ghiaccio con la pista andalusa. Si tornerà poi in azione alle ore 15.00 con la seconda sessione di prove libere per ulteriori 45 minuti di azione in vista delle tre manche di sabato e domenica.

Come seguire la giornata in tv? Il venerdì’ di Jerez de la Frontera si potrà seguire in esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 in chiaro non saranno disponibili le prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2024 SBK

Venerdì 18 ottobre

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP SPAGNA SBK: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO