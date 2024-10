Superbike, Bulega, Bautista e Razgatlioglu confermati nei loro team per il 2025, Rinaldi senza sella, arriva Augusto Fernandez?

Si è appena chiuso il Mondiale 2024 della Superbike con la vittoria di Toprak Razgatlioglu: il secondo trionfo in carriera per il turco, il primo in assoluto per la BMW. Tanti posti sono stati già decisi per il Mondiale 2025, a partire da Toprak che è saldo in sella della ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team così come è stato confermato il suo compagno di squadra Michael van der Mark.

Assetto solido anche per quanto riguarda l’Aruba.it Racing – Ducati che ha confermato in fretta e furia Nicolò Bulega dopo che il pilota italiano, al primo Mondiale in carriera in Superbike, si è giocato il successo finale con Toprak fino all’ultima gara. Al suo fianco ci sarà ancora Alvaro Bautista che è stato confermato nella settimana del round di Francia.

Confermati anche nella Pata Prometeon Yamaha Jonathan Rea e Andrea Locatelli, così come nel Team HRC sia Iker Lecuona che Xavi Vierge hanno firmato un rinnovo valido fino alla fine del 2025. Non ha una sella finora Michael Ruben Rinaldi che sarà sostituito nel Team Motocorsa Racing dal debuttante Ryan Vickers, quest’anno brillante nel campionato nazionale britannico.

Ancora sono quattro i posti da assegnare: i due in PETRONAS MIE Racing Honda, uno in GMT94 Yamaha e un altro in Yamaha Motoxracing WorldSBK Team. Bradley Ray tornerà nel campionato britannico, mentre si parla di arrivi eccellenti come Augusto Fernandez, attualmente in MotoGP: “L’idea è di continuare con una moto di grossa cilindrata, se non ne troverò una in MotoGP andrò nel World Superbike, non andrò in Moto2, questo è sicuro”, ha detto a Motorsport.com.

Ecco i posti già assegnati per il 2025:

Aruba.it Racing – Ducati: Nicolò Bulega e Alvaro Bautista

Pata Prometeon Yamaha: Jonathan Rea e Andrea Locatelli

Bimota by Kawasaki Racing Team: Axel Bassani e Alex Lowes

Team HRC: Iker Lecuona e Xavi Vierge

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team: Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark

Kawasaki Puccetti Racing: Garrett Gerloff

Barni Spark Racing Team: Danilo Petrucci e Yari Montella

Team Motocorsa Racing: Ryan Vickers

Elf Marc VDS Racing Team: Sam Lowes

Team GoEleven: Andrea Iannone

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team: Dominique Aegerter e Remy Gardner

MGM Bonovo: Scott Redding