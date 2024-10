Superbike, Bimota torna in scena e detta legge nei Test a Jerez: Bassani e Lowes davanti a tutti

A Jerez de la Frontera si sono svolti i Test di Superbike: il circuito intitolato ad Angel Nieto ha ospitato due giorni di prove, dopo che domenica si era concluso il Mondiale 2024 con il sigillo del turco Toprak Razgatlioglu davanti a Nicolò Bulega. In terra spagnola si sono distinti i piloti del Bimota by Kawasaki Racing Team: Axel Bassani e Alex Lowes sono infatti stati gli unici a girare in 1’38” nella seconda giornata in sella alla nuova moto.

Bassani ha piazzato un notevole 1:38.478 nell’ultimo giro e ha così preceduto di 201 millesimi il compagno di squadra, dopo che insieme hanno portato a termine un totale di 143 tornate. Alle loro spalle si è piazzato lo statunitense Garrett Gerloff, autore di un 1:39.229 guidando la Kawasaki e provando diverse componenti nel corso dei 90 giri, tra cui anche un motore con upgrade e una novità sulle sospensioni.

La Honda è scesa in pista con tre piloti: Xavi Vierge (Team HRC) ha chiuso in quarta posizione con il crono di 1:39.438, Tarran Mackenzie (Petronas MIE Racing Honda) ha terminato con il sesto accredito (1:39.841), Tommy Bridewell (Honda Racing UK) si è fermato in ottava piazza 1:41.155 dopo essere incappato in un highside in curva 6.

Ducati protagonista con due centauri: Alvaro Bautista (Aruba.it Racing) ha totalizzato 55 giorni dopo la caduta in cui era incappato nella prima sessione e ha firmato un 1:39.749, utile per la quinta piazza; Ryan Vickers (Team Motocorsa Racing) è invece settimo in 1:40.027, ma la sua giornata è durata soltanto un’ora perché poi è caduto in curva 1.