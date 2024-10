Stefano Viezzi firma con la Alpecin-Deceuninck. Giovane promessa italiana all’estero, come Lorenzo Finn

Stefano Viezzi è una delle promesse più brillanti del ciclismo italiano ed è balzato agli onori della cronaca sportiva durante l’inverno, quando si è laureato Campione del Mondo juniores nel ciclocross. Il 18enne friulano, che ha alzato al cielo anche la Coppa del Mondo di categoria (imponendosi in undici eventi su diciotto disputati), punta a essere protagonista anche su strada, dove in questa annata agonistica ha raccolto il successo alla Coppa Palazzolo, il settimo posto in classifica generale al sempre rilevante Giro della Lunigiana e la quinta piazza al Trofeo Top Automazioni.

Stefano Viezzi vuole continuare a crescere, è molto ambizioso e il suo talento è stato valutato in maniera positiva dalla Alpecin-Deceuninck, tanto che la corazzata belga ha offerto un contratto biennale al classe 2006. L’azzurro lascerà la Work Service Team Coratti ed emigrerà all’estero, come ha fatto il suo coetaneo Lorenzo Finn (in forza alla Red Bull-BORA-hansgrohe, si è laureato Campione del Mondo juniores su strada), per compiere un ulteriore salto di qualità e proiettarsi verso il grande ciclismo. Inizialmente indosserà la casacca della formazione giovanile, che corre con licenza Continental, e poi potrebbe avere l’occasione di disputare qualche gara con la prima squadra (una World Tour, che ha in Mathieu van der Poel il suo uomo di punta).

Stefano Viezzi, che proseguirà la propria avventura nel ciclocross già questo inverno, ha dichiarato: “Unirmi alla Alpecin-Deceuninck è un grande passo per la mia carriera. Offre un ambiente ideale per crescere sia nel ciclocross che su strada. Il loro supporto per coloro che vogliono bilanciare le due discipline è stato decisivo nella mia scelta e vedo grandi possibilità di crescere in ogni aspetto“. Quali sono le sue caratteristiche? In un’intervista a OA Sport si era definito un passista scalatore: l’Italia spera di avere in casa un atleta di punta da seguire con grande interesse nelle prossime annate agonistiche.