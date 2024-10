Snowboard, Ian Matteoli ai piedi del podio in Coppa del Mondo: 4° nel Big Air di Chur

A Chur (Svizzera) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina freestyle dello snowboard. Ian Matteoli ha concluso al quarto posto con il punteggio complessivo di 145.50: l’azzurro ha totalizzato 83.25 nella prima run e poi ha fatto seguito con un 62.25 nella seconda prova, prima di un finale 25.25 che è stato scartato. Il 18enne non è così riuscito a salire sul podio nel massimo circuito internazionale per la seconda volta in carriera, dopo la terza piazza raggiunta a Copper Mountain il 17 dicembre 2022.

La gara è stata vinta dal giapponese Taiga Hasegawa con il totale di 177.25: dopo un affondo iniziale da 87.50, l’asiatico ha fatto scacco matto piazzando uno squillante 89.75 nella terza run e mettendosi alle spalle tutti gli avversari. Il Campione del Mondo e vincitore degli ultimi X Games ha prevalso con margine davanti al neozelandese Rocco Jamieson (163.50) e al francese Romain Allemand (158.00, squillante 91.50 nella prima run). Alle spalle di Ian Matteoli si sono piazzati il ceco Jakub Hrones (132.25), il giapponese Hiroto Ogiwara (109.25) e il sudcoreano Dongheon Lee (108.00).

Tra le donne si è concretizzata la doppietta nipponica firmata da Mari Fukada (181.50) e Reira Iwabuchi (167.50), la canadese Laurie Blouin (163.00) ha chiuso in terza posizione evitando la tripletta del Sol Levante (quarto posto per Kokomo Murase con 150.75). La Coppa del Mondo di Big Air tornerà in scena il 30 novembre e 1° dicembre a Pechino (Cina), poi bisognerà aspettare gennaio con gli eventi austriaci tra Klagenfurt e Kreischberg.