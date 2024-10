Skeleton, i convocati dell’Italia per il raduno di Lillehammer: allenamenti per 11 azzurri

La Nazionale italiana di skeleton, impegnata a Sigulda fino al 23 ottobre, proseguirà il periodo di preparazione in Norvegia per un ulteriore blocco di allenamenti in vista della stagione invernale. Gli azzurri, dopo il trasferimento in programma tra due giorni, saranno al lavoro sul budello di Lillehammer fino a venerdì 1° novembre.

Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato undici atleti per il prossimo raduno norvegese: Valentina Margaglio, Angel Osakue, Alessia Crippa, Alessandra Fumagalli, Alessia Gatti, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Manuel Schwärzer, Pietro Drovanti, Giovanni Marchetti e Lorenzo Conti.

Impegnate dunque le squadre A e B dell’Italia, quando manca meno di un mese alla tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 che si terrà sul budello olimpico di Pyeongchang (Corea del Sud) il 16-17 novembre. Il circuito maggiore resterà poi in Asia per il secondo appuntamento della stagione, previsto sulla pista olimpica di Yanqing (Cina) il 23 novembre.