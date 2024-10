Six Kings Slam: ci sarà anche la finale per il terzo posto. Quando si gioca e a che ora

Seconda giornata quest’oggi del Six Kings Slam, torneo di esibizione di scena a Riad. Sul veloce indoor saudita, andranno in scena le semifinali, che definiranno il tabellone delle Finali in programma sabato 19 ottobre. Jannik Sinnner (n.1 del mondo) dalle 18.30 e Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) non prima delle 20.00 saranno opposti rispettivamente a Novak Djokovic (n.4 ATP) e a Rafael Nadal.

Il nuovo che avanza, opposto agli imperatori del circuito. Sinner incontrerà nuovamente Nole, dopo la Finale nel Masters1000 di Shanghai, vinta dal nostro portacolori. È chiaro che qui la situazione è completamente diversa, ma nessuno dei due tennisti scenderà in campo per perdere di sicuro. A seguire la sfida tra due campioni che possono darsi il testimone.

Nadal ha annunciato, infatti, il proprio ritiro agonistico dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga (Spagna) e affronterà quello che è ritenuto il suo erede, in grado cioè di portare avanti la grande tradizione del tennis iberico a livello internazionale. Alcaraz, per la sua condizione fisica, è favorito. I riscontri dei due penultimi atti porteranno a definire la composizione delle due Finali (3°/4° posto e 1°/2° posto).

Queste due sfide si terranno sabato e non domani per un motivo preciso. Da regolamento, i tennisti professionisti non possono giocare in queste manifestazioni, contemporanee allo sviluppo normale dei tornei del circuito ATP, per più di tre giorni consecutivi. La soluzione è stata trovata in maniera molto semplice: due giorni di match seguiti da uno di riposo e un altro in cui il tutto terminerà con le Finali in questione. Verrebbe da dire, fatta la legge e trovato l’inganno.

TABELLONE FINALI SIX KINGS SLAM 2024

Sabato 19 ottobre (Orari italiani)

Ore 18:30 Finale 3°/4° posto

Ore 20:00 Finale 1°/2° posto