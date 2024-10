Six Kings Slam 2024 oggi, calendario 16 ottobre: ordine di gioco, programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 16 ottobre a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via il ricchissimo torneo di esibizione del Six Kings Slam, che vedrà al via Jannik Sinner, il russo Daniil Medvedev, gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune, l’unico della cerchia a non aver vinto Major. Un evento dal montepremi da capogiro.

La sola partecipazione, infatti, consentirà ai giocatori in questione di guadagna 1.5 milioni di dollari, mentre al vincitore spetteranno 6 milioni. Cifre astronomiche se si pensa ai prize-money dei normali tornei del circuito ATP o anche degli Slam. A dare il via alle danze sarà proprio Sinner (n.1 del mondo). L’altoatesino, reduce dal trionfo di Shanghai (Cina), affronterà per la quindicesima volta in carriera Medvedev.

Un incrocio ormai sempre più ricorrente, ricordando le sfide del 2024 a Melbourne, Miami, Wimbledon, US Open e proprio in Cina. Partite nelle quali Jannik ha sempre vinto, con l’eccezione del confronto sull’erba dei Championships, dove però il suo stato di salute era tutt’altro che perfetto. Scopriremo quale versione di Sinner avremo in campo, tenuto conto che parliamo di un’esibizione pur con compensi estremamente allettanti.

Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valida per l’esibizione Six Kings Slam 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva quest’oggi a partire dalle 18.30 italiane da SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su DAZN.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2024

Mercoledì 16 ottobre (Orari italiani)

Ore 18:30 Sinner (ITA)-Medvedev

Non prima delle ore 20:00 Alcaraz (ESP)-Rune (DEN)

