Six Kings Slam 2024: il tabellone delle semifinali. Sinner e Alcaraz affrontano i mostri sacri Djokovic e Nadal

Tutto come da copione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto i loro incontri odierni, in apertura del Six Kings Slam, l’esibizione di scena sul veloce indoor a Riad (Arabia Saudita) e con compensi a dir poco astronomici: 1.5 milioni di dollari per la sola partecipazione e 6 milioni per chi riuscirà a conquistare il successo finale. L’altoatesino (n.1 del mondo) e lo spagnolo (n.2 ATP) si sono imposti facilmente contro il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune.

Sinner ha sconfitto il moscovita con il punteggio di 6-0 6-3, concedendo solo tre giochi al suo avversario e disputando un primo set letteralmente sontuoso. Anche se questo risultato non sarà considerato nei precedenti tra i due, si tratta dell’ottava affermazione negli ultimi nove incontri con Medvedev, ricordando nei tornei ufficiali la vittoria nei quarti di finale del Masters1000 a Shanghai (Cina) la scorsa settimana.

Con altrettanta facilità, Alcaraz si è sbarazzato del n.14 del ranking con il punteggio di 6-4 6-2. Troppa differenza in termini di consistenza e l’epilogo è stato piuttosto rapido. Una dimostrazione che Carlitos e il nostro portacolori sono a un livello di tenis tale da avere vita facile contro una certa tipologia di avversario. E ora il confronto tanto atteso tra il nuovo che avanza e i mostri sacri.

Sinner, infatti, domani giocherà contro il serbo Novak Djokovic e sarà un remake della Finale a Shanghai, vinta in due parziali (7-6 (4) 6-3) dall’azzurro. Vedremo se l’asso nativo di Belgrado saprà trovare quelle contromisure che nell’atto conclusivo in Cina non è stato in grado di mettere sul campo. Sulla carta, più agevole il confronto di Alcaraz contro Rafa Nadal. Il fuoriclasse maiorchino ha annunciato giorni fa il proprio ritiro dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga (Spagna) e sfiderà il connazionale in una condizione fisica che non può essere ottimale. Pertanto, ci si aspetta una partita ad appannaggio di Carlitos.

Di seguito il tabellone completo:

TABELLONE SIX KINGS SLAM 2024

Giovedì 17 ottobre (Orari italiani)

Ore 18:30 Sinner (ITA) vs Djovovic (SRB)

Non prima delle ore 20:00 Alcaraz (ESP) vs Rafael Nadal (ESP)

Sabato 19 ottobre (Orari italiani)

Ore 18:30 Finale 3° posto

Ore 20:00 Finale 1° posto