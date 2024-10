Sinner riposerà dopo il Six Kings Slam: sfumano i 500 punti di Vienna, ancora tre appuntamenti da disputare

L’azzurro Jannik Sinner affronterà domani lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del torneo d‘esibizione denominato Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, poi tornerà in Europa e si concederà una settimana di pausa, nella quale non difenderà il titolo vinto nel 2023 nel torneo ATP 500 di Vienna.

Jannik Sinner, dunque, perderà i 500 punti conquistati lo scorso anno, poi giocherà un altro torneo prima delle ATP Finals, per le quali è da tempo qualificato: l’azzurro sarà impegnato nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre.

Tra il Masters 1000 e l’ultimo torneo stagionale ci sarà una settimana di stop, invece dopo le ATP Finals l’azzurro volerà immediatamente a Malaga, sede della Final Eight di Coppa Davis, dove l’Italia dovrà difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.

Sinner, già sicuro di essere numero 1 ATP a fine anno, senza i 500 punti di Vienna, ripartirà lunedì 28 ottobre a quota 11420, mentre alle sue spalle il tedesco Alexander Zverev, unico tra i top 5 in campo la prossima settimana, potrebbe scavalcare Carlos Alcaraz al secondo posto in caso di successo finale a Vienna.

RANKING ATP LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2024

1 Jannik Sinner 11920

2 Carlos Alcaraz 7120

3 Alexander Zverev 6795

4 Novak Djokovic 6210

5 Daniil Medvedev 5530

RANKING ATP LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2024

1 Jannik Sinner 11420 (-500)

2 Carlos Alcaraz 7120 (=)

3 Alexander Zverev 6705 (-90, sarà presente a Vienna)

4 Novak Djokovic 6210 (=)

5 Daniil Medvedev 5230 (-300)

PROSSIMI IMPEGNI DI SINNER

28 ottobre-03 novembre Masters 1000 Parigi-Bercy, Francia

10-17 novembre ATP Finals, Torino, Italia

19-24 novembre Davis Cup Finals Knock-out Stage, Malaga, Spagna