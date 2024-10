Sinner-Medvedev, un nuovo capitolo della saga: l’azzurro vuole pareggiare i conti a Shanghai

In arrivo il capitolo XIV. Per la quinta volta in stagione, Jannik Sinner e Daniil Medvedev si affronteranno nel massimo circuito internazionale e a Shanghai (Cina) sarà in palio l’accesso alle semifinali del Masters1000. L’altoatesino ha sconfitto in due parziale lo statunitense Ben Shelton e lo stesso ha fatto il russo, opposto al greco Stefanos Tsitsipas.

Un avversario che Jannik conosce piuttosto bene e per diverso tempo è stato un vero e proprio enigma. Se si considerano, infatti, i primi sei scontri diretti l’altoatesino è sempre uscito sconfitto. Dalla Finale di Pechino dell’anno scorso le cose sono cambiate e nei sette match che si sono disputati, il nostro portacolori ne ha vinti sei. Di conseguenza, nel computo complessivo dei precedenti il moscovita guida 7-6.

PRECEDENTI SINNER-MEDVEDEV (6-7)

US Open Hard (1)Sinner B. (5)Daniil Medvedev [RUS] 6-2 1-6 6-1 6-4

Wimbledon Grass (5)Daniil Medvedev [RUS] b. (1)Sinner 6-7(7) 6-4 7-6(4) 2-6 6-3

Miami Masters Hard (2)Sinner b. (3)Daniil Medvedev [RUS] 6-1 6-2

Australian Open Hard (4)Sinner b. (3)Daniil Medvedev [RUS] 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

Tour Finals Hard (4)Sinner b. (3)Daniil Medvedev [RUS] 6-3 6-7(4) 6-1

Vienna Hard (2)Sinner b. (1)Daniil Medvedev [RUS] 7-6(7) 4-6 6-3

Beijing Hard (6)Sinner b. (2)Daniil Medvedev [RUS] 7-6(2) 7-6(2)

Miami Masters Hard (4)Daniil Medvedev [RUS] b. (10)Sinner 7-5 6-3

Rotterdam Hard (6)Daniil Medvedev [RUS] b. Sinner 5-7 6-2 6-2

Vienna Hard (1)Daniil Medvedev [RUS] b. (6)Sinner 6-4 6-2

Tour Finals Hard RR (2)Daniil Medvedev [RUS] b. (9)Sinner 6-0 6-7(5) 7-6(8)

Marseille Hard (1)Daniil Medvedev [RUS] b. (5)Sinner 6-2 6-4

Marseille Hard (1)Daniil Medvedev [RUS] b. Sinner 1-6 6-1 6-2

Vorrà pareggiare i conti il n.1 del mondo, che nelle ultime sei partite disputate sull’hard ha sempre battuto il suo rivale, come nei quarti agli US Open 2024. L’unica sconfitta, infatti, c’è stata nei quarti di finale a Wimbledon, in un match molto particolare dove Sinner è stato a un passo dal ritiro per uno stato di salute imperfetto. Se si considerano questi dati, quindi, il 23enne pusterese gode dei favori del pronostico.

Tuttavia, Mevedev non va affatto sottovalutato, essendo un abile scacchista in campo, in grado di mischiare le carte e di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto se il servizio dovesse dargli una mano. La risposta di Sinner, in questo contesto, potrebbe essere l’elemento a fare la differenza.