Sinner-Machac, orario semifinale ATP Shanghai: programma, tv, streaming

Jannik Sinner sfiderà Tomas Machac in semifinale al Masters 1000 di Shanghai 2024, dopo aver sconfitto oggi il russo Daniil Medvedev. Il risultato più clamoroso si è materializzato successivamente con il successo del ceco in due set sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che non è riuscito a confermare il livello stellare di gioco espresso la scorsa settimana a Pechino.

Sinner, ormai certo di chiudere l’anno da numero 1 al mondo, parte ovviamente con i favori del pronostico contro l’emergente ceco n.33 del ranking ATP. Le semifinali del penultimo 1000 stagionale si disputeranno sabato 12 ottobre, quindi l’azzurro e Machac avranno a disposizione domani una giornata di riposo in cui andranno in scena gli ultimi quarti di finale del tabellone.

L’ordine di gioco di sabato verrà reso noto domani, ma con ogni probabilità Sinner-Machac sarà la prima semifinale in programma alle ore 10.30 con a seguire il match tra il vincente di Mensik-Djokovic e quello di Fritz-Goffin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-MACHAC ATP SHANGHAI 2024

Sabato 12 ottobre

Ore 10.30 Jannik Sinner vs Tomas Machac – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

L’ordine di gioco ufficiale verrà pubblicato domani e quasi sicuramente Sinner-Machac sarà la prima semifinale, ma in alternativa la partita comincerà subito dopo la conclusione dell’altra semifinale.

PROGRAMMA SINNER-MACHAC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.