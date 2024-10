Sinner-Djokovic, orario Finale ATP Shanghai 2024: programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre (ore 10.30), quando il tennista italiano incrocerà il fuoriclasse serbo sul cemento della località cinese. Si preannuncia un confronto altamente appassionante, avvincente ed equilibrato, che mette in palio il prestigioso titolo e un ricco montepremi che fa parecchia gola ai due contendenti, reduci da una bel cammino in questo torneo.

Il numero 1 del mondo incrocerà il numero 4 del ranking ATP: da una parte il vincitore di Australian Open e US Open nel corso di questa stagione, dall’altra un fenomeno capace di conquistare addiritura 24 Slam nel corso della sua gloriosa carriera. Jannik Sinner ha regolato nell’ordine Ben Shelton, Daniil Medvedev e Tomas Machac, mentre Novak Djokovic ha avuto la meglio su Safiullin, Mensik e Fritz. negli ultimi tre turni.

Il ribattezzato Nole conduce per 4-3 nei precedenti, ma il nostro portacolori ha vinto tre degli ultimi quattro scontri diretti: round robin delle ATP Finals, semifinale di Coppa Davis, semifinale degli Australian Open. Il balcanico aveva fatto festa nell’atto conclusivo delle ultime ATP Finals, ma anche nella doppia sfida di Wimbledon tra 2022 e 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, Finale del Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, FINALE MASTERS 1000 SHANGHAI

Domenica 13 ottobre

Ore 10.30 Finale Masters 1000 Shanghai: Jannik Sinner vs Novak Djokovic

