Sinner batte ancora Djokovic: “Non sono freschissimo, ma abbiamo preso il match sul serio”

La storia non cambia. Come a Melbourne e Shanghai, Jannik Sinner si è imposto ancora Novak Djokovic e raggiunge la finale del Six Kings Slam. Il n. 1 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Una partita complicata e dispendiosa per l’altoatesino che ha fatto i conti con alti e bassi nel corso del match, pagando le fatiche dell’atto conclusivo in Cina proprio con Nole.

È stato un match vero, lottato e tirato nel secondo e nel terzo parziale, dopo un primo set dominato da Jannik. Sinner ha fatto la differenza con qualità nel momento giusto, come ormai è sua abitudine, nonostante in questa circostanza la gestione dei suoi turni al servizio non è stata impeccabile.

“Abbiamo giocato la Finale a Shanghai pochi giorni fa e siamo entrambi stanchi. Abbiamo cercato di rimanere lì e ringrazio il pubblico per averci sostenuto“, le prime parole del nostro portacolori. “Queste partite possono cambiare in fretta e merito anche Nole per come ha giocato. L’abbiamo presa seriamente e cercato di dare quello che avevamo. Ci conosciamo molto bene, sappiamo quali sono i punti di forza e di debolezza dell’altro“, ha raccontato il pusterese.

“Oggi mi sono un po’ innervosito, ma mi capita quando sono un po’ stanco. Sono contento di giocare sabato, anche se non mi sento freschissimo, ma farò del mio meglio“, ha concluso Sinner, che affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal.