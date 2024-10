Short track, la staffetta femminile sfrutta gli imprevisti altrui e vince a Montreal! Sighel 4° nei 500 metri

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del primo appuntamento del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio della Maurice-Richard Arena di Montreal (Canada), l’Italia può rallegrarsi per la vittoria della staffetta femminile, un risultato prestigioso per una squadra tricolore priva del suo riferimento tecnico principale, Arianna Fontana.

Il quartetto formato da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e da Arianna Sighel si è imposta con il crono di 4:10.039 a precedere i Paesi Bassi (4:24.082) e la Corea del Sud (4:30.191). Una Finale A in cui è successo di tutto e a rimetterci sono state le padrone di casa canadesi. In un primo momento, la compagine nordamericana si era imposta, ma una spallata tra una canadese e un’olandese ha portato alla penalizzazione. Una prova in cui anche le sudcoreane hanno pasticciato in fase di cambio. Brave quindi le nostre portacolori a limitare gli errori e a salire sul podio più alto. Il risultato è significativo in quanto l’ultima affermazione nel format di gara risaliva al 1° dicembre del 2019.

Buone notizie anche per la squadra maschile che ha ottenuto il pass per la Finale A, giungendo seconda nella heat-2 in 6:48.831 alle spalle del Canada (6:48.447). In Finale B invece la staffetta mista. Poca fortuna nei 500 metri maschili per Pietro Sighel. L’asso trentino è stato danneggiato nell’atto conclusivo dall’americano Andrew Heo (penalizzato), finendo per scivolare sul ghiaccio e terminare la prova senza tempo in quarta posizione. Festa canadese, con la doppietta firmata da William Dandjinou (40.701) e da Stevan Dubois (40.797).

Un day-2 in cui va sottolineato anche il sesto posto di Thomas Nadalini nei 1500 metri, (2:19.330), gara vinta dal canadese Dandjinou (2:18.607) davanti al sudcoreano Park Ji Won (2:18.616) e a Dubois (2:18.679). Sighel ha prevalso nella Finale B in 2:25.828, mentre Luca Spechenhauser è caduto in semifinale. Quarta piazza, invece, per Gloria Ioriatti nella Finale B dei 1000 metri in 1:36.255. Eliminate Chiara Betti ed Elisa Confortola in semifinale. Affermazione dell’olandese Xandra Velzeboer (1:31.011) davanti alle americane Kristen Santos-Griswold (1:31.044) e Corinne Stoddard (1:31.380).