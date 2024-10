Short track, i convocati dell’Italia per le prime due tappe del World Tour: Fontana attesa a Salt Lake City

Ultimi giorni di attesa in vista della partenza della nuova stagione per lo short track, che comincerà questo weekend (25-27 ottobre) a Montreal con la tappa inaugurale del World Tour 2024-2025. Circuito di Coppa del Mondo che si trasferirà poi negli States ed in particolare a Salt Lake City per il secondo appuntamento del calendario, in programma dall’1 al 3 novembre.

Kenan Gouadec, High Performance Director della Nazionale italiana, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno ravvicinato in Nord America selezionando complessivamente 11 atleti per la trasferta oltreoceano. Tra questi c’è anche Pietro Sighel, punto di riferimento del movimento azzurro nell’ultimo biennio e trascinatore di una squadra maschile giovane e ambiziosa.

Oltre al dominatore degli Europei di Danzica 2024, tra gli uomini saranno presenti nelle prime due tappe stagionali del World Tour anche Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechanhauser. In campo femminile vedremo in azione inoltre Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Katia Filippi e Chiara Betti.

Discorso a parte per Arianna Fontana, che figura nell’elenco delle convocazioni azzurre ma si aggregherà al gruppo solamente per il secondo appuntamento della doppietta nordamericana. L’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici Invernali sarà impegnata infatti questo weekend su pista lunga a Inzell con l’obiettivo di qualificarsi per la Nazionale di speed skating, prima di raggiungere Salt Lake City per il suo debutto stagionale nel World Tour di short track.