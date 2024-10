Sci alpino, primo colpo di scena: Lara Gut-Behrami non farà il gigante di Soelden

Clamoroso sul Rettenbach. Nell’Opening del Circo Bianco a Soelden, in Austria, il gigante femminile non avrà al cancelletto di partenza una delle favorite e delle più attese. Si parla di Lara Gut-Behrami. La vincitrice della Coppa di specialità della passata stagione ambiva al quarto centro tra le porte larghe sulla celebre pista austriaca, andando a migliorare il record della campionessa slovena Tina Maze.

Le cose sono andate diversamente. La causa di questo forfait è da ricondurre ai problemi al ginocchio. Un fastidio di cui la stessa Gut-Behrami aveva parlato in avvicinamento all’appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino. Una criticità di cui aveva parlato ai media svizzeri: “È stato complicato, ho avuto piccoli contrattempi. Sono stata male, avevo dolori e sono andata a farmi visitare. Ho perso molta massa muscolare. E poi c’era il dolore, perché il ginocchio non era più stabile. Non ho potuto fare nulla per quasi tre settimane“, aveva rivelato la campionessa elvetica.

La sciatrice rossocrociata si era comunque voluta dare una chance in un primo momento: “Forse mi sentirò improvvisamente pronta. Ma al momento sono al 90%. Poi certo ho un mese per recuperare. Non posso lasciarmi prendere dallo sconforto: ci sono ancora molte gare da disputare prima di marzo“. Evidentemente, si è optato per un approccio precauzionale.

La 33enne affronterà la sua 17ª stagione nel massimo circuito internazionale ed è un fattore da considerare, al di là degli screzi che c’erano stati nelle Finali di Coppa del Mondo con il suo ormai ex allenatore, visto l’epilogo non certo positivo. Attualmente l’atleta è allenata dal tecnico Flavio Di Giorgio, ex preparatore atletico degli ZSC Lions e di Sofia Goggia.