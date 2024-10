Sci alpino, Odermatt unico grande favorito a Soelden. Curiosità per il ritorno di Braathen, ci sarà Hirscher?

Se in campo femminile c’è grande concorrenza, al maschile il gigante di Soelden presenta un solo ed unico favorito. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da colui che lo scorso anno da chi l’ha dominata dall’inizio alla fine. Non sembrano davvero esserci dubbi su Marco Odermatt, che si presenta al cancelletto di partenza della prima gara stagionale con il solo ed unico obiettivo di firmare il primo successo.

Il campione elvetico ha sfiorato la stagione perfetta, vincendo nove dei dieci giganti disputati, uscendo di pista proprio all’ultima occasione alle finali di Saalbach. Odermatt è chiaramente l’uomo da battere e viene quasi da pensare se si assisterà ad uno dei suoi consueti monologhi, con distacchi abissali inflitti ai proprio avversari.

Forse il principale rivale Odermatt se lo trova in casa ed è Loic Meillard, che ha proprio interrotto lo scorso anno la striscia di vittorie dell’illustre connazionale. Tra i possibili favoriti ci sono sicuramente anche lo sloveno Zan Kranjec, il croato Filip Zubcic ed il terzetto norvegese composto da Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath.

Restando in Norvegia, farà il clamoroso ritorno in pista Lucas Braathen, ma non difenderà i colori del paese scandinavo, ma bensì quelli del Brasile, nazione di origine della mamma, ed userà anche il cognome Pinheiro. Sicuramente un ritorno importante per la Coppa del Mondo e sarà davvero molto affascinante il duello con Odermatt, anche se bisognerà valutare l’anno di assenza quanto può aver pesato sullo sciatore adesso sudamericano.

In queste ore continua poi a tenere banco a Soelden la situazione su Marcel Hirscher. Lo straordinario campione austriaco, vincitore di otto Coppe del Mondo generali, ha deciso che tornerà a gareggiare in questa stagione, ma anche per lui ci sarà un cambio di nazionalità (sempre quella della mamma), visto che correrà per l’Olanda. Proprio la federazione olandese aveva annunciato la sicura partecipazione di Hirscher, ma dall’entourage del campione sembra trapelare una versione diversa. I dubbi sono ancora tutti da sciogliere con Hirscher che partirà con il pettorale 31 grazie alla wild card ricevuta dalla FIS e ad un regolamento che ha scatenato numerose polemiche.

E l’Italia? Da capire se Filippo Della Vite potrà essere della contesa dopo l’infortunio alla mano patito in allenamento. Alex Vinatzer proverà a confermarsi in gigante dopo la buona stagione passata, mentre un’altra carta azzurra da giocare è sicuramente quella del veterano Luca de Aliprandini che proverà subito ad essere protagonista.