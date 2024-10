Sci alpino, Niels Hintermann ha un tumore: l’annuncio alla vigilia della stagione, a febbraio era tornato alla vittoria

Niels Hintermann ha scoperto di avere un tumore ai linfonodi notando un gonfiore al collo durante gli ultimi allenamenti svolti in Sudamerica insieme alla Nazionale svizzera di sci alpino (soltanto pochi giorni fa aveva postato un video in cui lo si vedeva impegnato sulla neve). Il talentuoso elvetico ha rivelato la diagnosi durante una conferenza stampa, comunicando che gli esami approfonditi a cui si è sottoposto hanno evidenziato anche linfonodi nella zona della clavicola.

Lo sciatore 29enne, che durante l’estate si era sposato e che si stava preparando all’ormai imminente avvio dell’annata agonistica riservata agli sport invernali, dovrà sostenere un paio di cicli di chemioterapia presso la clinica Hirslanden di Zurigo e salterà l’intera stagione 2024-2025 che culminerà con i Mondiali a febbraio. I tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi, ma le possibilità di superare il cancro sono buone e i medici si sono dichiarati fiduciosi.

Nel corso della carriera Niels Hintermann ha vinto tre gare in Coppa del Mondo: una combinata a Wengen (il 13 gennaio 2017) e due discese libere a Kvitfjell (il 4 marzo 2022 e il 17 febbraio 2024). Oltre ai trionfi firmati nella località svizzera e nel comprensorio norvegese è riuscito a salire sul podio in altre quattro occasioni (sempre terzo nella disciplina più veloce). Ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2022 (sedicesimo in discesa) e a due Mondiali (Are 2019 e Courchevel/Meribel 2023, restando sempre fuori dai migliori dieci).