Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Non butto via questo 10° posto, arriveranno le mie piste…”

Inizia con un decimo posto la stagione di Luca De Aliprandini. Il nativo di Cles, infatti, ha completato la top10 del gigante di Soelden (Austria) gara che ha alzato il sipario sulla Coppa del Mondo 2024-2025. Il ghiacciaio del Rettenbach ci ha regalato una prima prova dell’anno davvero emozionante, con uscite di scena illustri (Marco Odermatt), cadute e risultati a sorpresa.

Non si può definire in altra maniera la clamorosa tripletta norvegese di oggi. Alexander Steen Olsen, infatti, ha centrato il successo con due manche di livello superiore, chiudendo davanti ai connazionali Henrik Kristoffersen, a 65 centesimi, e Atle Lie McGrath, a 66.

Quarta posizione per Lucas Braathen Pinheiro (norvegese che, però, ora gareggia con bandiera brasiliana) a 90 centesimi, quinto Alex Vinatzer a 1.10, mentre Luca De Aliprandini è decimo a 1.56 dopo una seconda manche non impeccabile, alle spalle di Raphael Haaser, settimo, Patrick Feurstein, ottavo, e Gino Caviezel, nono.

Al termine della gara sulle nevi austriache lo sciatore classe 1990 ha analizzato quanto avvenuto in pista, raccontando anche un aspetto importante dal punto di vista degli stimoli: “L’obiettivo era quello di fare due buone manche. Vedo Vinatzer che è lì davanti e la voglia aumenta. Si lavora per arrivare al top, ma non ho niente da recriminare sulla parte tecnica, magari sul finale sì. Siamo partiti con il piede giusto: arriveranno anche le mie piste”. (Fonte: FISI).