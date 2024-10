Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2024: programma, orari, tv, streaming

Si alza il sipario sulla nuova stagione dello sci alpino. Come ogni volta l’inizio avverrà in quel di Soelden, con due giganti che segnano un primo antipasto per il Circo Bianco. Infatti dopo il weekend austriaco ci saranno alcune settimane di pausa, prima della nuova ripartenza da Levi, da cui si ricomincerà senza più soste.

C’è sicuramente grande attesa in casa Italia, soprattutto in campo femminile, per questa prima sul Rettenbach. Fari ovviamente puntati su Federica Brignone e Marta Bassino, che si presentano tra le favorite per la vittoria. Le azzurre saranno della lotta insieme alle solite protagoniste: Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, solo per citare i nomi delle principali favorite. Mancherà al via Sofia Goggia, che tornerà solo in America per la velocità e tra le fila italiane si spera possano fare una buona gara alcune giovani come Asja Zenere, Elisa Platino e Giorgia Collomb.

Tra gli uomini ovviamente ci si aspetta un solo grande dominate, Marco Odermatt. Lo svizzero vuole ripartire da dove ha lasciato, ma c’è chi vuole certamente mettergli un po’ di pressione fin dalla prima. E’ il caso del connazionale Loic Meillard, ma anche del norvegese Henrik Kristoffersen, dello sloveno Zan Kranjec. Non ci sarà l’austriaco Marco Schwarz, ma l’attenzione è posta sui grandi rientri di Lucas Braathen e soprattutto Marcel Hirscher, con il primo che correrà per il Brasile ed il secondo per i Paesi Bassi. In casa Italia poche chance, visto anche l’infortunio di Filippo Della Vite e ci proverà Alex Vinatzer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile e maschile di Soelden, valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SOELDEN

Sabato 26 Ottobre

10.00 Prima manche gigante femminile Soelden (Austria)

13.00 Seconda manche gigante femminile Soelden (Austria)

Domenica 27 Ottobre

10.00 Prima manche gigante maschile Soelden (Austria)

13.00 Seconda manche gigante maschile Soelden (Austria)

GIGANTE SOELDEN 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.