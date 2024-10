Rugby, All Blacks rivoluzionati per sfidare il Giappone prima dell’autunno europeo

Il lungo autunno ovale avrà un antipasto di lusso al Nissan Stadium di Yokohama questo sabato mattina, quando il Giappone sfiderà la Nuova Zelanda nel primo test match che precede il tour degli All Blacks in Europa. I tuttineri andranno in scena anche in Italia, a Torino, quando sfideranno gli azzurri. E per l’esordio Scott Robertson rivoluziona la sua squadra.

A partire dal capitano, che sarà la seconda linea Patrick Tuipulotu, mentre in mediana ritorna dopo un lungo infortunio Cam Roigard a numero 9. Prima da titolare a numero 8 per Wallace Sititi, mentre esordio dal primo minuto in prima linea anche per Pasilio Tosi. A estremo spunta Stephen Perofeta, che formerà il triangolo allargato con Sevu Reece e Mark Tele’a.

Due i possibili esordienti in panchina, per la precisione Ruben Love e Peter Lakai. “Siamo tutti entusiasti per Ruben e Peter, che avranno la loro occasione di lasciare il segno con la maglia nera per la prima volta, e per Stephen e Cam, che hanno entrambi lavorato duramente per tornare dopo l’infortunio” ha detto Robertson alla vigilia.

NUOVA ZELANDA – formazione

15 Stephen Perofeta, 14 Sevu Reece, 13 Billy Proctor, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Mark Tele’a, 10 Damian McKenzie, 9 Cam Roigard, 8 Wallace Sititi, 7 Sam Cane, 6 Samipeni Finau, 5 Patrick Tuipulotu (c), 4 Sam Darry, 3 Pasilio Tosi, 2 Asafo Aumua, 1 Tamaiti Williams

In panchina: 16 George Bell, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Fletcher Newell, 19 Josh Lord, 20 Peter Lakai, 21 TJ Perenara, 22 David Havili, 23 Ruben Love