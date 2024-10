Richard Gasquet fissa la data del ritiro dal tennis: “Mi fermerò al Roland Garros”

Il Roland Garros 2025 (a meno di ripensamenti) segnerà l’ultimo capitolo della carriera agonistica di Richard Gasquet. Ad annunciarlo è proprio il tennista francese in un’intervista rilasciata a L’Equipe, che ufficializza la sua intenzione di ritirarsi sulla terra rossa di Parigi davanti ai suoi tifosi e su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.

“È il torneo migliore per farlo, siamo fortunati essendo francesi a poterci fermare in posti così incredibili. Avrò quasi 39 anni, un’età canonica: non avrei mai immaginato di giocare così tanto iniziando così giovane. Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spesso tutti gli ex grandi giocatori, non è facile annunciarla. Non si sa mai quando, come, dove… Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo“, dichiara il transalpino.

“Il tennis non è solo una questione di grandi partite, è viscerale. Quando ho vinto il Challenger di Cassis (a inizio settembre, ndr) sono diventato allo stesso tempo uno dei tre più giovani e uno dei tre più anziani ad aver conquistato un titolo Challenger. Questo mi riassume bene“, le parole del nativo di Beziers classe 1986 sulla sua carriera.

Talento precoce e grande speranza del tennis francese dopo aver impressionato a livello junior con due titoli Slam (nel 2002) e la prima posizione nel ranking mondiale giovanile, oltre ad un ottimo approccio al circuito maggiore che gli ha consentito di fare il suo ingresso in top100 da minorenne.

Dotato di un meraviglioso rovescio a una mano, nell’era dei Big Three (oltre ai vari Murray, Wawrinka, Del Potro, per citarne alcuni), Gasquet non è riuscito a raggiungere l’elite della disciplina pur togliendosi delle belle soddisfazioni come i 16 titoli ATP (tutti di categoria 250), le tre semifinali Major (due a Wimbledon, una a New York) ed il best ranking di numero 7 al mondo toccato il 9 luglio 2007.