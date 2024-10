Red Bull-Verstappen: il destino legato e l’ipotesi di abbandono della F1

E se la Red Bull lasciasse la F1 nei prossimi anni? Un’ipotesi al momento che non trova riscontro nel paddock della categoria più amata del Mondo del Motorsport, un rumor però che dall’Olanda sta iniziando a diventare insistente.

Gli addii di manager e tecnici come Newey, Wheatley, Marshall e Courtenay hanno scosso e non poco la struttura di una scuderia, come quella anglo-austriaca, che sembrava perfetta nei suoi meccanismi; messi magistralmente a terra, o forse sarebbe più corretto dire in pista, da Max Verstappen.

Da mesi però la situazione è molto di chi vive alla giornata e poco pianifica, tanto che la classifica costruttori del Mondiale ha visto la McLaren operare il sorpasso, mentre Verstappen sta cercando in tutti i modi di contenere il rientro di Lando Norris per la graduatoria riservata ai piloti.

A spiegare la situazione Jeroen Bleekemolen, pilota GT, in passato nel DTM e nel WEC, alle pagine del sito Formule1.nl: “Come ha già indicato Helmut Marko, è logico che i tecnici vengano acquistati”.

Che poi ha aggiunto: “È uno sport di vertice difficile a tutti i livelli. Le altre squadre cercano di vendere queste persone e di vedere chi riescono a prendere. È così che alla fine tutte queste squadre sono crollate, basti pensare alla Williams e alla McLaren. Forse alla lunga sarà la fine della Red Bull in Formula 1. Non che staccheranno la spina, ma ci sono talmente tante cose in ballo”.

Infine Bleekemolen ha concluso dicendo: “Se tutto va a rotoli e Verstappen se ne va, allora sarà molto peggio in termini percentuali. Perché con questa macchina non sei secondo, come nel caso di Perez, ma sei più indietro. Se poi si ritrovano a centro gruppo con le quattro macchine che hanno, e l’altro ramo vuole concentrarsi di più su un altro sport, allora potrebbero semplicemente lasciare la Formula 1″.