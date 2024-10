Quanti soldi si guadagnano al Six Kings Slam 2024? Assegno di partecipazione e turno per turno

Un torneo di esibizione con alcuni dei migliori giocatori al mondo, pronti a fronteggiarsi per un montepremi semplicemente vertiginoso e che non ha eguali nel panorama tennistico. Questo è il Six Kings Slam, che andrà in scena a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre: basterà presentarsi all’appuntamento per intascare un assegno da addirittura 1,5 milioni di dollari, ma chi alzerà al cielo il trofeo guadagnerà addirittura 6 milioni di dollari.

Sono cifre semplicemente stellari, il premio per il vincitore è decisamente superiore alle buste elargite ai trionfatori degli Slam negli ultimi mesi: Jannik Sinner aveva guadagnato 2,2 milioni di dollari per il sigillo agli Australian Open e 3,6 milioni di dollari per l’affermazione agli US Open; Carlos Alcaraz si era garantito 2,7 milioni per il trionfo al Roland Garros e 3,6 milioni di dollari per l’apoteosi a Wimbledon. Era impossibile rinunciare a un ingaggio e una prospettiva economica di questo valore.

Sarà un torneo di esibizione e non saranno messi in palio punti ATP: Si incomincerà con i due incontri validi per il primo turno: Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev per meritarsi la grande sfida contro il serbo Novak Djokovic, già sconfitto nel recente atto conclusivo del Masters 1000 di Shanghai; lo spagnolo Carlos Alcaraz incrocerà il danese Holger Rune per guadagnarsi il testa a testa con il connazionale Rafael Nadal, a una delle ultime uscite della sua gloriosa carriera.

I due match d’apertura si disputeranno mercoledì 16 ottobre, le semifinali sono previste per giovedì 17 ottobre, mentre la finale andrà in scena sabato 19 ottobre: ci sarà infatti un giorno di riposo perché ai professionisti non è concesso disputare tornei di esibizione durante la stagione ATP se durano tre o più giorni consecutivi, dunque gli organizzatori hanno adottato questo escamotage. Si preannuncia grande spettacolo in Medio Oriente, con incontri estremamente avvincenti e appassionanti.

MONTEPREMI SIX KINGS SLAM

1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,36 milioni di euro) per ogni partecipante.

6 milioni di dollari (circa 5,46 milioni di euro) al vincitore (vi è già compreso il premio di partecipazione).