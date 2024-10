Quanti soldi guadagna Mike Tyson per combattere contro Paul? Il ritorno sul ring a 58 anni

Myke Tyson tornerà sul ring a 58 anni, dando vita a uno degli show sportivi più attesi di quest’anno. La grande icona del pugilato affronterà Jake Paul allo Stadio AT&T di Arlington (Texas, USA) nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre.

Il pluri Campione del Mondo dei pesi massimi incrocerà i guantoni con il noto influencer e youtuber, che ormai da quattro anni si è dedicato alla nobile arte. Sarà un incontro di esibizione sulla durata delle otto riprese da due minuti ciascuna, ma il fascino immortale di Iron Mike contribuirà a rendere la serata appassionante e avvincente.

Quanto verrà pagato Mike Tyson per combattere contro Jake Paul? Il pugile e i promotori dell’incontro non hanno rivelato l’entità della borsa, inoltre l’atleta ha dichiarato che non è mosso dai soldi perché può vivere benissimo grazie alla cannabis (si stima che il suo marchio Tyson 2.0 abbia fatturato 150 milioni di dollari nel 2023 grazie a questo prodotto).

Gli esperti hanno però stimato che Tyson potrebbe guadagnare circa 20 milioni di dollari grazie a questo incontro, considerando anche tutti gli introiti derivanti da attività pubblicitarie e fonti correlate. Jimmy Kimmel ha parlato di 20 milioni di dollari e Tyson non ha confermato o smentito nel corso dell’intervista. Appare però difficile che la cifra sia inferiore a quella che percepirà Jake Paul, perché lo statunitense ha dichiarato che guadagnerà 40 milioni di dollari e proverà a “mettere al tappeto una leggenda”.

QUANTI SOLDI GUADAGNA MIKE TYSON CONTRO JAKE PAUL?

Si stima 20 milioni di dollari.